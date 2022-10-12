. Всемирный день мигрирующих птиц и День кадрового работника отмечают 12 октября 2022 года
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Всемирный день мигрирующих птиц и День кадрового работника отмечают 12 октября 2022 года

Всемирный день мигрирующих птиц и День кадрового работника отмечают 12 октября 2022 года

12 октября 2022 года отмечаются несколько праздников и памятных дат, о чем можно узнать из календаря праздничных дней. Для всех людей в мире имеют большое значение День мигрирующих птиц и День борьбы с артритом. Также 12 октября свой профессиональный праздник отмечают кадровые работники России.

Всемирный день мигрирующих птиц

В 2019 году 12 октября весь мир отмечает День мигрирующих птиц. Можно встретить еще одно название праздника, а именно День перелетных птиц. С 2018 года данное торжество отмечается два раза в год — в мае и во вторую субботу октября. До этого оно праздновалось только весной.

Всемирный день мигрирующих птиц — это не просто праздник, когда принято почтительно ставиться к птицам, это целая кампания, что направлена на ознакомление общества с перелетными птицами и местами, какие им стоит преодолеть, чтобы достичь цели.


Праздник несет информационную суть и помогает людям понять с какими трудностями сталкиваются перелетные птицы. Торжество, в первую очередь, объясняет насколько важно выживание птиц во время перелета для экологического фактора планеты.

Предпосылкой создания праздника стала Международная конвенция по охране птиц, которая состоялась в 1906 году. Что касается России, то государство присоединилось к ней спустя 21 год.

Всемирный день борьбы с артритом


Это памятная дата, которая благодаря Всемирной организации здравоохранения отмечается уже на протяжении 23 лет. В России День борьбы с артритом стали отмечать с 2006 года. Цель события — привлечь внимание общества к глобальной проблеме ревматологических заболеваний. Для этого во всем мире проходят различные информационные семинары об артрите.

День кадрового работника

12 октября в России отмечается профессиональный праздник — День кадровика. В этот день стоит поздравить всех, кто подбирает персонал, инспекторов, работающих в отделе кадров, менеджеров, что обучают персонал, специалистов по льготам и руководителей кадровых служб. Именно для этих людей 12 октября звучат лучшие поздравления.

День кадрового работника в России не имеет статус официального, поэтому в разных частях России его могут отмечать в разные дни. Но, все-таки, главной датой является именно 12 октября и это не спроста. Именно этого числа в 1918 году было принято решение создать первое отделение кадровых аппаратов органов внутренних дел. Это событие и послужило развитию кадровых дел в России.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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