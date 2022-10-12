. Xbox Cloud Gaming и игры из Game Pass теперь доступны на PC с ARM64
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Xbox Cloud Gaming и игры из Game Pass теперь доступны на PC с ARM64

Xbox Cloud Gaming и игры из Game Pass теперь доступны на PC с ARM64


Компания Microsoft сегодня провела презентацию новых компьютеров семейства Windows Surface, а также некоторых других устройств. Вместе с тем, объявлено, что играть в проекты из Game Pass при помощи приложения Xbox Cloud Gaming теперь можно на еще большем количестве устройстве.

Microsoft сообщила, что с сегодняшнего дня обновленное приложение Xbox с Xbox Cloud Gaming доступно на PC с Windows под управлением ARM64. Приложение позволяет игрокам с подпиской Game Pass Ultimate запускать через облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming сотни проектов, которые доступны в Game Pass.

Таким образом, количество устройств, где можно играть в проекты из Xbox Game Pass Ultimate при помощи «облака» продолжает расти. Xbox Cloud Gaming доступен на телефонах и планшетах Android, устройствах iOS, некоторых смарт-телевизорах, Xbox One и Xbox Series X|S, новых игровых портативных устройствах, таких как Logitech G CLOUD, Google Chromebook и на многих вариантах PC с Windows.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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