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Захарова считает политику США на Украине достойной Шнобелевской премии мира

Захарова считает политику США на Украине достойной Шнобелевской премии мира

Действия американского руководства на Украине регулярно приводят к негативным политическим последствиям, которые не позволяют нормализовать обстановку в регионе. В связи с этим официальный Вашингтон вполне достоин Шнобелевской премии мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 11 октября, что администрация США не ищет конфликта с Россией и не хочет перехода конфронтации в ядерную фазу.

По словам дипломата, такая позиция парадоксальна, поскольку не соответствует фактическому политическому курсу Вашингтона по Украине. «Вы помните — «козлятушки, ребятушки, ваша мать пришла, молока принесла», дверь только откройте и впустите. Вот это примерно то же самое», — отметила Захарова.

Она указала на то, что желающие казаться миролюбивыми США собственными силами совершили два антиконституционных госпереворота в стране, а сейчас продолжают поставлять пакеты военной помощи киевскому режиму. «Это, конечно, Шнобелевская премия мира, я считаю», — заключила представитель МИД.

Во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки реактивных систем залпового огня на Украину — самый быстрый путь эскалации конфликта, которая может привести к необратимым последствиям в виде мировой войны.

Ранее в американском издании Foreign Policy сообщили о просьбе Киева к США «избавиться от сдержанности» и поставить в страну оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые имеют дальность поражения примерно 300 километров. 

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По материалам: pnp.ru

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