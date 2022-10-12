. Зеленский предложил Западу создать "миротворческую миссию" на границе Украины и Белоруссии
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Зеленский предложил Западу создать "миротворческую миссию" на границе Украины и Белоруссии

Зеленский предложил Западу создать "миротворческую миссию" на границе Украины и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам "Группы семи" (G7) сформировать международную миссию на границе Украины и Белоруссии. Об этом украинский лидер заявил в ходе внеочередной онлайн-встречи лидеров "Большой семерки".

По словам Зеленского, Россия "готовит провокации" на границе с целью вступления Белоруссии в вооруженный конфликт на стороне Москвы. Президент Украины отметил, что его страна не планировала и не планирует нападать на северного соседа. В подтверждение собственных тезисов украинский президент предложил разместить на границе двух стран международную миссию.


В ходе выступления на совместной видеоконференции с руководителями стран G7 Зеленский обвинил Россию в намеренном уничтожении украинской энергетической инфраструктуры. По словам президента Украины, недавно введенный восьмой пакет европейских санкций никак не повлиял на действия Москвы. Украинский лидер вновь призвал к "изоляции и наказанию" РФ.

"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России. Ноль прибыли для государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своей договоренности с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский лидер также заявил, что его по неофициальным каналам предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. Он считает, что открытие Киевом фронта против его страны - это безумие, тем не менее Украина уже ведет такую подготовку.

Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Однако Минску "придется реагировать" в случае, если Польша примет решение об интервенции в Западную Украину.

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По материалам: uposters.ru

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