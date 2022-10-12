. Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос

Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос

Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Певица Алла Пугачева сливается с остальными сбежавшими звездами. Каких-то несколько лет назад певица Земфира была далеко не так благосклонна к Алле Борисовне, как сегодня. Две певицы — Алла Пугачева и Земфира — взорвали Сеть, опубликовав совместные снимки каждая в своем микроблоге. Накануне певица Земфира дала концерт в Израиле, а Алла Пугачева была в числе посетителей. Дивы сделали фото на память и обменялись восторженными отзывами друг о друге.
Судя по всему, Земфира Рамазанова пересмотрела свое отношение к Примадонне и ее творчеству. Еще несколько лет назад она позволяла себя грубые выпады в адрес Аллы Пугачевой. В Интернете всплыли цитаты, которыми Земфира Рамазанова пыталась задеть Аллу Пугачевой. Певица заявляла, что ее никогда не трогали песни в исполнении Примадонны. «Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа «Арлекино» или «Айсберг», — говорила Земфира.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не видишь, что происходит?»
София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

Еще по теме

Земфира повредила ногу, прыгая в толпу фанатов
После неудачного концерта Земфира объявила о прекращении гастрольной деятельности
Земфира выпустила новый мини-альбом
Алла Пугачева завела Instagram и добавила фото в «игривом паричке»