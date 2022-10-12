. Живущий в США Максим Покровский о возвращении: «Есть российский паспорт. Боюсь въехать»

Несколько лет назад Максим Покровский переехал вместе с супругой и детьми в Нью-Йорк. Артист признается, что всегда мечтал пожить и поработать за границей. При этом он не упускал случая приехать на родину.

Впрочем, сейчас Максим подозревает, что возвращение в Россию будет чревато для него серьезными последствиями. Из-за резких высказываний на политическую тему артисту может грозить уголовное преследование.

«Странно то, что это дело не заводят. Мы его ожидаем, но пока не получаем. Возможно, потому что мы сейчас не слишком интересны. Нас из России особо не надо прогонять. Вроде бы возбудили проверку за дискредитацию», — делился музыкант в интервью Ирине Шихман.

Лидер группы «Ногу свело!» признается, что скучает по аудитории, однако и за границей чувствует себя комфортно.

«Так вот, чтобы я сел, обосрался и сказал: «Мне чего-то не хватает», — и просто соплями зашелся при всей моей любви к людям, близким… Да нет, все нормально. У меня есть российский паспорт. Я боюсь въехать. Есть даже подозрение, что я въеду и мне ничего не будет», — говорит он.

При этом Покровский не скрывает негативных моментов жизни за рубежом. Артист столкнулся с грубым поведением соседа, который едва не посадил его за решетку.

«Один раз угодил в криминальный суд. Я ничего страшного не сделал. Просто одному дураку свет отключил, а это является уже наказуемым. Получил повестку в суд. Меня юрист избавил от слушания, потому что полицейские неправильно оформили бумаги. Судья отпустил. У нас был конфликт с негодяем (соседом, — прим. ред.). Это очень сильно нам мешало жить, когда мы осваивались. Еще когда дочь пошла в школу в латиноамериканском районе, она была единственной белой в классе. Она слушала разговоры о том, что все белые должны быть рабами и работать на плантации. Это было сложно», — вспоминает артист в YouTube-шоу «А поговорить?».