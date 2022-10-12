. Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о беременности
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Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о беременности

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о беременностиЗвезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко объявила, что ждет первенца

36-летняя американская актриса и звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко объявила, что ждет первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала положительный тест на беременность, а также торт с розовой начинкой. Куоко добавила, что родит дочь в 2023 году. Отцом ребенка станет ее возлюбленный, американский актер Том Пелфри. Для звезд этот ребенок станет первым.

«Малышка появится уже в следующем году! Я за гранью блаженства и на седьмом небе от счастья! Я люблю тебя, Том!» — написала звезда «Теории большого взрыва».

Ранее 48-летняя американская актриса Хилари Суэнк, известная по картинам «Малышка на миллион» и «Парни не плачут», рассказала, что ожидает двойняшек. Артистка призналась, что всегда мечтала стать мамой.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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