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Звезда «Ворониных» Волкова: «Мы с Катей Волковой не знакомы, для нее это больная тема»

Звезда «Ворониных» Волкова: «Мы с Катей Волковой не знакомы, для нее это больная тема»

В российской киноиндустрии есть две Екатерины Волковы — одна является звездой сериала «Воронины», а вторая была музой Сергея Соловьева и супругой Эдуарда Лимонова. Актрис постоянно путают.


Несмотря на разную внешность, типаж и амплуа, двух Волковых то и дело путают из-за полного совпадения имен и фамилий. Даже в поисковиках при наборе имен появляются разные ссылки, которые зачастую приводят пользователя к иному результату.

Звезда сериала «Воронины» с юмором относится к этой истории, а вот ее однофамилице, похоже, не совсем приятно.

«Мы с Катей Волковой не знакомы, она этого не хочет. Но это ее позиция, ее право. Один раз мы пересеклись на Московском международном кинофестивале: тогда шла Катя, а после я. Многие фотографы просили: «Встаньте вместе». Но она проигнорировала просьбу, для нее это болезненно очень», — сказала актриса во время беседы с Еленой Север.

Исполнительница роли Веры Ворониной не понимает, почему ее коллега не проявляет инициативу и не хочет поговорить. Ведь они друг другу не конкурентки.

«Если Катя боится, что я заберу ее роли, то это невозможно. Она снимается много, она совсем другая. Надеюсь, что мы все-таки пересечемся когда-нибудь, пообщаемся. А если сняться в каком-то проекте новом вместе, вообще классно было бы», — сказала Волкова в эфире «Север-шоу».

Актриса говорит, что всегда открыта к новым предложениям и активно ищет новые возможности для реализации. После завершения «Ворониных» у нее случился небольшой кризис в профессии — режиссеры видят в ней только Веру, но никак не комедийную актрису, способную сыграть серьезные роли. Волкова очень хочет переломить этот стереотип и доказать, что не привязана к одному образу.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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