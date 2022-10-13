. 15 домашних питомцев, которые доказали, что умеют показывать свои эмоции не хуже человека

У человека есть множество способов, чтобы выразить свои эмоции — улыбка, смех, слёзы, танцы, песни и прочее. Животные не могут похвастаться таким набором, но они отлично справляются и без него. Иногда стоит только взглянуть на их мордашку, как тут же всё становится понятно.

Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий эмоциональных домашних питомцев, которые без лишних слов отлично передают всё, что они чувствуют в данный момент.

Очень удивлённый пёсель

Глазки в кучку

Когда к тебе пришло осознание того, что тебя привезли не в парк на прогулку, а к ветеринару

На моське этой морской свинки так и читается: «Вооот это да!»

Даже страшно представить, что он увидел в этой ложке

Иногда она просто выглядит потерянной

«Ну что за душечка передо мной!»

Когда попросили улыбнуться, но у тебя нет настроения

Похоже, что Киану улыбается на фото в первый класс.

Пушистый комочек зла

Глаза, которые светятся от счастья

А вот кот на заднем фоне, кажется, не особо доволен. Впрочем, всё как всегда.

Кот пытался быть брутальным, но в результате всё равно остался милахой

На помощь!

Моя старушка иногда с трудом садится в машину, поэтому сегодня она ехала на пассажирском сиденье. Кажется, кто-то немного нервничает.

Собака друга осуждает моего пса! Непорядок

Я просто ей сказала, что скоро выпадет снег…

Вот так тебе, человек!

А здесь собрано 14 неожиданных случаев, когда люди встретили двойников своих домашних питомцев и сделали с ними фото на память.