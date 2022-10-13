. 16 юмористических комиксов от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок
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16 юмористических комиксов от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок

16 юмористических комиксов от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок

Кто не любит хороший юмор, способный поднять настроение и отодвинуть на потом любые грузные мысли? Талантливый парень Максим из Москвы создаёт именно такой контент. Он рисует весёлые и остроумные комиксы, в которых тесно переплетаются фантастические сюжеты, остроумные диалоги и неожиданные концовки. Просматривать работы художника-любителя одно удовольствие, ведь никогда не знаешь, чем закончится очередная история.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми комиксами Максима и погрузиться в невероятный мир юмора. Приятного просмотра!

Сила кошачьего мастерства

MaximPe (МаксимПе) — это псевдоним художника. На самом деле его зовут Максим Первый. Парень живёт в Москве и работает программистом в сфере искусственного интеллекта, а в свободное время занимается творчеством, создавая весёлые комиксы.

В современном мире без программистов никуда

Демонстрация профессиональных навыков

Главное — внимание к деталям

В своих стрипах Максим шутит на самые разнообразные темы: реальные события из жизни, исторические персонажи, фантастические герои, животные и многое другое. По возможности художник старается себя ни в чём не ограничивать.

Залип, слушая голосовое

Любительница эзотерики

Добрый Цезарь

Некоторые люди никогда не изменятся

Не подумал, что сказал

Взаимовыгодное сотрудничество

Нужно строго следовать рецептуре

Свои первые работы Максим начал создавать ещё в 2014 году. За это время мастерство художника значительно возросло. Это можно отметить, если сравнивать его старые и новые комиксы.

Сделал, как сказала мама

Здесь вы можете посмотреть более ранние работы Максима, в которых полно остроумной игры слов и крутого юмора.

# Интересное
По материалам: twizz

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