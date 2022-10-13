. 17 лайфхаков разной степени гениальности, которые помогают решить бытовые ситуации с помощью простых вещей
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17 лайфхаков разной степени гениальности, которые помогают решить бытовые ситуации с помощью простых вещей

17 лайфхаков разной степени гениальности, которые помогают решить бытовые ситуации с помощью простых вещей

Иногда мир подкидывает людям задачки, решить которые надо здесь и сейчас, когда под рукой не оказывается специализированных средств. Да и не всегда эти средства нужны: порой достаточно смекалочки и простых предметов, за которыми не надо далеко ходить. Так рождаются лайфхаки разной степени гениальности, которые мы собрали в этом посте.

Альтернативный способ использования нудла для бассейна: заглушить трясущуюся стиральную машину

Как перевозить одежду на вешалках. А потом мешки для мусора можно использовать по назначению

Чтобы переливать краску, можно использовать половник. Очень легко чистится, и никакого беспорядка вокруг

Мой пёсик любит спать со мной, но я слишком много двигаюсь. Купила пеленальный столик и поставила его рядом с кроватью

Чтобы мыло не соскользнуло с края ванной, его можно положить на резинку для волос

Храните остатки пиццы в холодильнике в пакетах с застежкой Zip Lock, а не в оригинальной коробке

Они предохраняет корочку и сыр от высыхания, и пицца будет такой же свежей, какой она была, когда её туда положили.

Теперь точно не потеряется!

Кажется сумасшествием, но я много путешествую и всегда беру с собой насадку для душа со снятым ограничителем потока

Большой поток воды в дороге имеет большое значение.

Как организовать аптечку

Альтернатива коврику для стула

Контейнер для скотча можно использовать в качестве подставки для телефона

В некоторых банках вы можете сделать удобный носик, разрезав защитную мембрану, а не снимая её полностью

Малярный скотч помогает спасти стены от лишней пыли, когда нужно сверлить потолок

Как не рассыпать стяжки из пакета

Я думал, что это известный лайфхак, пока не узнал, что мой отец, проработавший 30 лет механиком, слышит о нём впервые… Откройте пакеты с кабельными стяжками посередине, и вы больше никогда не разбросаете их по полу. Вытяните столько, сколько вам нужно, из центра.

Магнитная застежка ремешка смарт-часов выполняет роль удобного держателя для винтиков

Это самый известный лайфхак из всех, не так ли?

Если натереть холодное масло на тёрке для сыра, его будет проще распределять по хлебу

А какие лайфхаки есть у вас?

# Интересное
По материалам: twizz

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