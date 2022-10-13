. 19 преображений от тиктокера, который дал волю фантазии и изобразил селебрити в облике противоположного пола
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19 преображений от тиктокера, который дал волю фантазии и изобразил селебрити в облике противоположного пола

19 преображений от тиктокера, который дал волю фантазии и изобразил селебрити в облике противоположного пола

Типажам известных представителей шоубиза пытаются подражать миллионы людей во всём мире. Знакомые лица полюбившихся актёров и актрис, кажется, не меняются годами, а возраст им только к лицу. Но тиктокер под ником geeek.brasil перевернул всё с ног на голову и представил на суд общества кое-что новенькое.

Парень показал, как бы выглядели знаменитости, если бы, например, родились не мужчинами, а женщинами, и наоборот. Немного фотошопа, инструментов искусственного интеллекта и вот перед нами предстали совершенно другие селебрити, но с узнаваемыми чертами. Видео парня собирают миллионы просмотров и восторженных откликов. Посмотрите и вы.

Актриса Сандра Буллок

Тиктокер geeek.brasil проделал серьёзную работу, занимаясь трансформацией образов знаменитостей. Парень использовал сразу несколько инструментов, чтобы добиться таких результатов. Это искусственный интеллект и фотошоп.

Актриса Джулия Робертс

Актриса Марго Робби

Актриса Анджелина Джоли

Актриса Кэмерон Диаз

Этот взгляд не сможет изменить даже самая глубокая и детальная трансформация. Любые современные инструменты тут бессильны.

Актёр Леонардо Ди Каприо

Актёр Брендан Фрейзер

Актёр Дэниел Крейг

Актёр Том Круз

Актёр Уилл Смит

Актёр Киану Ривз

Актёр Джейсон Стейтем

Певец Джастин Бибер

Глядя на это преображение, можно смело сказать, что Джастина ждала бы успешная карьера в любом облике.

Рэпер Эминем

Певец Джастин Тимберлейк

Певица Рианна

Певица Адель

Певица Бейонсе

У Бейонсе получилось одно из самых ярких и радикальных преображений. Автор круто постарался над работой, но при этом сумел сохранить едва уловимую схожесть.

Певица Кэтти Перри

Преображений много не бывает! Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели герои известных мультфильмов, будь они другого пола.

# Интересное
По материалам: twizz

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