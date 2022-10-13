20 ярких кадров-победителей с престижного конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022
Свадьба — одно из главных событий в жизни каждого человека. И совсем неважно, выбираете вы скромную роспись или торжество царского размаха. Главное — правильно выбранный фотограф!
В этом очень помогает престижный конкурс свадебной фотографии FdB Awards, где международное жюри каждые три месяца выбирает самые запоминающиеся, яркие и чувственные моменты, запечатлённые фотографами. В этот раз свои работы прислали 120 фотомастеров, а общее количество снимков перевалило за 1300!
Пора строить семью
Сбежавшая невеста
В лучах солнца
Пушистый букетик
На берегу неба
В ритме танца
Цензура
Огненное сердце
В этот раз в состав международного жюри вошли Валентина Ниньо (Колумбия), Юань Ман (Китай) и Даниэла Диас Бургос (Мексика).
Трогательный момент
Вулкан как лучшая декорация
Навстречу своей любви
Спектрально
Стесняется фотографироваться
Тысяча ступеней друг к другу
Противно, но любопытно
Только представьте, менее 10% из всех присланных снимков удостоились стать победителями!
Раз, два, три — полёт отличный!
Впереди их ждёт только светлое будущее
Драгоценная
Невеста как искусство
Этническая свадьба
А вы выступаете за скромное торжество или за пышный праздник, который запомнится на всю жизнь?