. 20 ярких кадров-победителей с престижного конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022
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20 ярких кадров-победителей с престижного конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022

20 ярких кадров-победителей с престижного конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022

Свадьба — одно из главных событий в жизни каждого человека. И совсем неважно, выбираете вы скромную роспись или торжество царского размаха. Главное — правильно выбранный фотограф!

В этом очень помогает престижный конкурс свадебной фотографии FdB Awards, где международное жюри каждые три месяца выбирает самые запоминающиеся, яркие и чувственные моменты, запечатлённые фотографами. В этот раз свои работы прислали 120 фотомастеров, а общее количество снимков перевалило за 1300!

Пора строить семью

Сбежавшая невеста

В лучах солнца

Пушистый букетик

На берегу неба

В ритме танца

Цензура

Огненное сердце

В этот раз в состав международного жюри вошли Валентина Ниньо (Колумбия), Юань Ман (Китай) и Даниэла Диас Бургос (Мексика).

Трогательный момент

Вулкан как лучшая декорация

Навстречу своей любви

Спектрально

Стесняется фотографироваться

Тысяча ступеней друг к другу

Противно, но любопытно

Только представьте, менее 10% из всех присланных снимков удостоились стать победителями!

Раз, два, три — полёт отличный!

Впереди их ждёт только светлое будущее

Драгоценная

Невеста как искусство

Этническая свадьба

А вы выступаете за скромное торжество или за пышный праздник, который запомнится на всю жизнь?

# Интересное
По материалам: twizz

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