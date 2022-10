. 7 средств с витамином С, которыми пользуются звезды — от Риз Уизерспун до Селены Гомес

Вадим Карасев

Независимо от того, имеете ли вы дело с гиперпигментацией, тусклостью или дряблостью, сыворотка с витамином С может помочь решить все вышеперечисленные проблемы. А еще аскорбиновая кислота способствует выработке коллагена — жизненно важного белка, благодаря которому наша кожа остается упругой и молодой. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова рассказывает, какие сыворотки с витамином С стоят на полочке в ванной у знаменитостей.

1. Эшли Грэм, Николь Кидман и Синди Суини — сыворотка CE Ferulic, SkinCeuticals18 250 руб.

Эта сыворотка с комбинацией антиоксидантов (чистой L-аскорбиновой кислоты, альфа-токоферола и феруловой кислоты) регулярно попадает в списки лучших из лучших. Этому средству доверяют и многие звезды, среди которых Эшли Грэм.

Мой дерматолог, доктор Шерин Идрисс, рассказала мне об этой сыворотке. Я начала ходить к ней около года назад, потому что почувствовала, что моя кожа стала тусклой. И она спросила меня: "Ты используешь сыворотку с витамином С?". Когда я ответила, что нет, она была шокирована. В тот же день она вручила мне CE Ferulic, и теперь я использую ее каждый день. Я определенно увидела разницу. Средство вернуло мне здоровый цвет лица. Иногда я даже не использую увлажняющий крем поверх него, потому что он достаточно увлажняет,

— сказала Эшли Грэм The Strategist.





Эшли Грэм

Николь Кидман — еще одна поклонница сыворотки-антиоксиданта тройного действия.

У меня кожа, которой приходится многое выдерживать, потому что я много путешествую, бегаю и не очень требовательна к уходу. Все, что просто и легко, я сделаю. Если это сложно, я откажусь. Я использую сыворотку с витамином С, потому что он защищает от негативного действия UV- и IRA-излучений,

— сказала актриса The Skincare Edit.





Николь Кидман

Недавно звезда сериала "Эйфория" Синди Суини рассказала Byrdie, что каждое утро тоже использует бестселлер SkinCeuticals. Актриса смешивает его с гиалуроновой кислотой для суперувлажняющего эффекта. Хейли Бибер тоже называет сыворотку CE Ferulic своим фаворитом. А Сиенна Миллер рассказала The Telegraph, что с этой сывороткой ее познакомила косметолог Уна Бреннан, и теперь они неразлучны.





2. Рози Хантингтон-Уайтли — сыворотка для лица Super Serum, iS Clinical12 423 руб.

Марка iS Clinical запатентовала уникальную комбинацию L-аскорбиновой кислоты (витамина С) и трипептида меди. Эти компоненты усиливают друг друга: "снаружи" разглаживают морщины, а "изнутри" активируют синтез коллагена, который отвечает за упругость кожи.

Невероятный бренд iS Clinical, продукцией которого я пользуюсь уже семь лет, действительно меняет мою кожу к лучшему. Я замечаю это, когда откладываю использование продуктов этого бренда и использую другие, а затем снова возвращаюсь к нему. В частности, люблю сыворотку с витамином С,

— сказала Рози The Skincare Edit.





Рози Хантингтон-Уайтли





3. Дрю Бэрримор — масло для лица Juno Antioxidant and Superfood Face Oil, Sunday Riley7 580 руб.

Хотя Дрю Бэрримор — основательница бренда Flower Beauty, она рекомендует не только свою собственную продукцию. В беседе с Today актриса назвала антиоксидантную сыворотку Sunday Riley, богатую витаминами C, A, E и K, "одним из первых бьюти-средств, которые заставили ее влюбиться в уход за кожей". В составе — микс масел семян суперпродуктов холодного отжима (черники, клюквы, красной малины и брокколи).





Дрю Бэрримор





4. Селена Гомес — осветляющая сыворотка для лица с витамином С Banana Bright Vitamin C Serum, Ole Henriksen7 720 руб.

По словам визажиста Селены Гомес Ханга Ванго, ключ к сиянию актрисы на красной ковровой дорожке — сыворотка Ole Henriksen. Бестселлер на 15% состоит из витамина C и на 5% из PHA-кислот, которые выравнивают текстуру и осветляют пигментные пятна. А банановая пудра мгновенно корректирует тон. А еще сыворотка — отличная основа под макияж, она не жирнит и не перегружает кожу.





Селена Гомес





5. Риз Уизерспун и Кейт Хадсон — розовое масло со скваланом и витамином C Squalane + Vitamin C Rose Oil, Biossance12 990 руб.

Риз Уизерспун, которая является послом Biossance, в инстаграме* рассказала о своих бьюти-фаворитах, среди которых розовое масло этой американской марки. В интервью People актриса говорила:

Оно отлично подходит для путешествий. Оно легкое. Я много путешествую и работаю, поэтому его так приятно брать с собой в самолеты, и оно помогло моей сухой коже пережить зиму.





Риз Уизерспун

Но звезда "Большой маленькой лжи" не единственная фанатка средства. Актриса Кейт Хадсон показала, как ухаживает за кожей, в видеоролике в TikTok (она отметила, что постоянно меняет продукты) и отметила, что масло со скваланом, полученным из сахарного тростника, и витамином С заслуживает внимания.

@thekatehudson

Got some skin care routine requests! Truth. I use different products ALL THE TIME! But here was yesterdays

♬ original sound — Kate Hudson





6. Хейли Бибер — сыворотка Universal C Skin Refiner, BeautyStat2 444 руб.

Если вы когда-нибудь восхищались сияющим цветом лица Хейли Бибер, вы не одиноки. Поэтому мы поставили перед собой задачу как можно скорее разобраться в ее рутине по уходу за кожей. Оказывается, звезда — большая поклонница марки BeautyStat, основанной химиком-косметологом Роном Робинсоном. В видео на YouTube модель рассказала о нескольких своих любимых продуктов марки. Номер один — сыворотка Universal C Skin Refiner, которая "изменила ее кожу к лучшему". Это сыворотка с витамином С (20%) и стабилизированной L-аскорбиновой кислотой (самой чистой формой витамина С).





Хейли Бибер





7. Миранда Керр и Жасмин Тукс — сыворотка Noni Bright Vitamin C Serum, Kora Organics10 210 руб.

Жасмин Тукс рассказала Grazia про свой любимый эликсир для осветления кожи, и это не что иное, как сыворотка Kora Organics с высокой концентрацией витамина С, экстрактами оливковых листьев, вишни и красного перца ее подруги Миранды Керр.





Жасмин Тукс

Сама Керр тоже использует это средство каждое утро.

Оно укрепляет и увлажняет кожу, а еще защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды. Пигментация была проблемой для меня с момента первой беременности, поэтому я хотела создать продукт, который помогает бороться с ней и при этом омолаживает. В составе средства — слива какаду из Австралии. Моя мама пила порошок из этого фрукта, поэтому я хотела, чтобы он был ключевым ингредиентом,

— поделилась своими впечатлениями о сыворотке Миранда.





Елизавета Константинова