. 8 секретов счастливой семейной жизни

Вадим Карасев

Совместная жизнь под одной крышей — это не просто увлекательное приключение. Это большая ответственность. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, каковы важнейшие секреты успешного брака.

Самый лучший способ найти человека, с которым вам будет комфортно — проверять совместимость перед началом отношений. Так вы сможете лучше понимать, с кем получится построить крепкую любовь, а с кем нет. Тем не менее, одной лишь хорошей совместимости может быть мало, ведь необходимо еще и следовать простым рекомендациям, без которых любовь быстро зачахнет.

Старайтесь иметь как можно больше общего

Общий бюджет, общие совместные дела, развлечения, друзья. Согласно наблюдениям, чем больше общего есть у двух влюбленных людей, тем дольше будут жить их чувства. Это сближает, укрепляет энергетику людей. Когда мы чувствуем, что являемся единым целым, мысли о расставании даже не посещают наше сознание.

Научитесь прощать

Обиды приносят много проблем как каждому человеку в частности, так и всей семье в целом. Ни в коем случае не обижайтесь на того, кого любите всем сердцем. Научитесь прощать обиды и плохие поступки второй половинке. Прощать можно всё, кроме предательства. Чем меньше в вашем сердце будет жить неприятных эмоций, тем лучше будут отношения с дорогим сердцу человеком.

Отдыхайте друг от друга

Находиться постоянно рядом с любимым человеком — это хорошо, но очень важно периодически отдыхать от совместного времяпрепровождения. Когда влюбленные дистанцируются друг от друга на непродолжительный период, это благотворно влияет на их энергетику. Важно общаться с друзьями, коллегами. Разнообразие в общении даст вам огромное преимущество. Не бойтесь время от времени отдыхать раздельно — в этом нет ничего зазорного.

Будьте честными и открытыми

Во-первых, не бойтесь рассказывать второй половинке о своих чувствах, эмоциях, проблемах, неудачах. Так близкому человеку будет гораздо проще понять вас и оказать эмоциональную помощь.

Во-вторых, научитесь слушать. Впитывайте в себя все эмоции второй половинки, включая грусть и сожаления, страхи и переживания. Это поможет вас стать единым целым, а также повысит вероятность того, что у вас получится создать крепкую семью.

Мечтайте

Стройте вместе какие-то планы, разговаривайте о будущем. Счастье быстрее приходит к тем парам. Которые знают, сколько хотят детей, где желают жить и чем планируют заниматься сегодня, завтра, через год. Счастье обретают те, у кого есть четкое видение будущего.

Не бойтесь идти на уступки

Когда оба человека умеют идти на компромисс, это создает особую благоприятную ауру в отношениях. Когда люди не могут найти баланс и пойти навстречу, это создает дисгармонию, недоверие и конкуренцию, а конкуренция и любовь — это два противоположных понятия. В отношениях все должно быть гармонично: каждый должен выполнять свою роль, а не пытаться захватить власть.

Благодарите

Оба человека должны уметь благодарить друг друга от всей души. Тот, кто считает, что ему все вокруг должны, не сможет обрести настоящую и долгоживущую любовь. Только те люди, которые благодарят друг друга, поистине счастливы. Это нераздельно связано с кармическими законами. Если вторая половинка все делает ради вас, то она заслуживает как минимум благодарности.

Не ссорьтесь с родственниками второй половинки

Общение с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками второй половинки должно протекать на позитивной волне, ведь вы не сможете просто так взять и выбросить их из своей жизни. Вам в любом случае нужно будет с ними общаться, поэтому не обращайте внимания на их обидные слова, попытки вас задеть. Если вы будете общаться спокойно и не станете поддерживать конфликты, общение и со второй половинкой останется приятным. Все просто, ведь у вашего счастья не будет никаких врагов. Никто у вас за спиной не будет желать вам расставания, никто вас не сглазит и не нашлет на вас проклятие.