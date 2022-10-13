. Алла Пугачева давно планировала побег из России

Певица Алла Пугачева начала готовиться к эмиграции задолго до спецоперации. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что вернется звезда домой только через несколько лет. Известный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Алла Пугачева что-то знала о надвигающихся событиях и готовилась к своему побегу из России задолго до начала февральских событий.По словам Сергея Дворцова, он заглянул как-то к модельеру, другу Примадонны Игорю Гуляеву в то время, когда пандемия уже стала сходить на нет, а о надвигающихся геополитических событиях еще никто не подозревал. И тот ему рассказал, что Пугачева может уехать скоро из страны и вообще в ближайшие годы выступать в России не будет. Тогда Дворцов ничего понял, ведь все у Аллы Борисовны благополучно, ее любят соотечественники, дети, внуки… Но позже понял смысл этих слов. «С учетом того, что сейчас происходит, мне кажется, что теперь Аллу Борисовну в ближайшие пять лет можно точно не ждать», — заявил Дворцов МК.ru. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.