. Алла Пугачева зажгла на концерте Земфиры в Израиле
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Алла Пугачева зажгла на концерте Земфиры в Израиле

Алла Пугачева зажгла на концерте Земфиры в Израиле
Певица Алла Пугачева продолжает вести светский образ жизни, но уже в другой стране. Уехавшая в Израиль Алла Пугачева начала вести за границей светскую жизнь. Накануне она посетила концерт Земфиры, на котором собралось немало российских звезд. На шоу были замечены также Рената Литвинова, а также Ксения Собчак, приехавшая на Святую землю ради съемок нового интервью. Кстати, в Сети предполагают, что героиней нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» станет Примадонна, которой наверняка есть что сказать о своей эмиграции. Пока что Алла Борисовна сделала лишь два заявление после переезда: сначала она резко высказалась в адрес своих критиков, а затем рассказала о том, как она теперь счастлива. Своими планами на ближайшее будущее она не делится, но, говорят, что фанатам не стоит ждать возвращения певицы в ближайшие пять лет.
На концерте 73-летняя народная артистка подпевала и отплясывала под хиты Земфиры, изредка перешептываясь со стоящей рядом Литвиновой. Главная звезда концерта была явно польщена поступком Примадонны.
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина»,— написала Земфира. Что касается внешнего вида Пугачевой, то она, судя по всему, собиралась на концерт сама — без помощи визажиста или стилиста. Она появилась на публике с растрепанной прической и в привычном черном балахоне. Кстати, как можно заметить, в последнее время Примадонна отказывается от использования париков. Уехав из страны, она перестала стесняться реального состояния своих волос.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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