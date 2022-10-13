. Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях
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Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях

Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреяхБанк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после его поста о евреях

Американский банк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с рэпером Канье Уэстом по бренду Yeezy после того, как исполнителя обвинили в «антисемитском» посте. Письмо от финансового учреждения разместила в своем Twitter публицистка Кэндис Оуэнс.

Как сказано в сообщении банка, JP Morgan Chase прекращает предоставление услуг для Yeezy, а также разрывает финансовое сотрудничество с любыми официальными представителями компании. Причина решения не оглашается. Банк рекомендовал рэперу найти до 21 ноября новое место для управления активами Yeezy. После этой даты JP Morgan Chase закроет все открытые счеты, связанные с брендом.

Ранее Канье Уэста заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после «антисемитского» поста. Какое именно высказывание рэпера нарушило правила соцсети, не уточнялось. Незадолго до блокировки Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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