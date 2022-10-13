. Анастасия Волочкова заявила, что не просила у олигархов денег

Балерина Анастасия Волочкова считает, что деньги рушат отношения. Звезда балета три года встречалась с Сулейманом Керимовым. Несмотря на разрыв, балерина до сих пор с нежностью вспоминает о том времени, отмечая, что миллиардер был лучшим мужчиной в ее жизни. Звезда призналась, что во время романа с бизнесменом придерживалась своих принципов. В частности, она не просила у него денег.«Несмотря на то что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел», — поделилась Анастасия с Teleprogramma.pro. Волочкова отметила, что как только в отношениях мужчины и женщины появляется финансовая зависимость, они начинают рушиться. «Отношения должны быть основаны на уважении, доверии, честности, открытости, искренности, а не на коммерции. Я за независимые отношения, только тогда они приобретут свою ценность», — подытожила артистка.