. Анатолий Аксаков: Повышение ставок — это психологическая реакция банков на частичную мобилизацию

В Госдуме считают, что проценты по кредитам вернутся к прежним значениям в течение двух недель

Банки нервически отреагировали на то, что небольшая часть заемщиков в одночасье стала военнослужащими, повышением ставок в среднем на один процент по потребкредитам. Однако вскоре «шок» пройдет, и финансовые организации отыграют назад, снизив стоимость кредитов до недавних величин. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

- Анатолий Геннадьевич, средние ставки по потребкредитам и ипотеке в двадцатке крупнейших банков за последнюю неделю существенно выросли. Их поведение трудно назвать клиентоориентированным в сложной ситуации, в которой находится страна. Что повлияло на их решение?

- Банки сегодня нервически реагируют на возможные риски, связанные с обслуживанием кредитов. Когда им говорят, что за их счет будет происходить списание кредитов погибших военнослужащих либо о необходимости предоставлять кредитные каникулы, естественно, этот риск они будут стремиться закрывать при помощи процентных ставок. Но надо иметь в виду, что в рамках частичной мобилизации планируется привлечь лишь 300 тысяч человек, из которых далеко не все заемщики. То есть это незначительная доля от всех заемщиков кредитных организаций, а значит, и риск для них здесь минимальный. Поэтому поведение банков скорее можно назвать психологической реакцией, а не реакцией на риски.

- То есть фундаментальных причин для панических настроений у банкиров нет?

- Абсолютно отсутствуют таковые. Есть субъективные причины, о которых сказал выше.

- Должны ли вмешаться законодатели, или у регулятора достаточно инструментов для контроля ситуации?

- О каких объемах возможных утрат может идти речь?

- По оценкам Минфина, речь может идти не более чем об 1-2 процентах прибыли банков. И это не может серьезно влиять на процентные ставки в долгосрочной перспективе.

- Как долго продлится такое состояние неопределенности в банковском секторе?

- Уверен, что в течение двух недель все придет в норму, психологическая реакция пройдет, вскоре банки отыграют назад, вернувшись к тем процентным ставкам, которые были еще недавно.

- Петербургский депутат Андрей Рябоконь предлагает запретить взыскивать штрафы и пени по микрозаймам и кредитам с россиян, попавших в тяжелое положение, до конца 2024 года. Адекватна ли инициатива нынешней ситуации на финрынке?

- Идея красивая, но трудно представить себе банк или МФО, которые станут выдавать микрозаймы или кредиты, если у них не будет возможности каким-то образом воздействовать на заемщика. Можно быть добрым для всех, но это не значит, что будет хорошо для всех. Ведь если у кредитора не будет возможности взыскать долг, то не будет и стимула выдать кредит. Соответственно, те, кто захочет получить займ, не смогут это сделать. Им просто не дадут кредит, потому что риски невозврата сильно возрастают. Или же кредитные организации начнут компенсировать риски за счет увеличения процентной ставки. При всей внешней привлекательности инициатива никаких плюсов человеку не принесет. Он выиграет в штрафах, но проиграет в процентах, которые платит. Риск должен быть всегда покрыт. В противном случае вообще давать кредиты не будут, так как ответственность заемщика по их обслуживанию сразу снижается.





- Как вы относитесь к льготной ипотеке от застройщика под 0,01 процента, которая в последнее время стала популярной? Банк России считает, что в этом случае цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной, поэтому намерен ограничивать распространение таких схем кредитования.

- Отчасти с регулятором соглашусь: в случае с льготной ипотекой от застройщика можно усмотреть попытку ввести в заблуждение клиента. Но в целом я не вижу больших рисков. Важно, чтобы застройщик и банки учитывали риски платежеспособности заемщика. Либо заемщик будет платить через более высокую процентную ставку кредита, либо через более высокую стоимость жилья. В любом случае, скорее всего, он потратит те же самые деньги. Просто происходит перераспределение финансового потока: сначала он платит больше застройщику, который делится потом с банком. Банки за счет низкой ставки проигрывают, но выигрывают за счет большей величины стоимости кредита. Поэтому думаю, что здесь Банку России нужно действовать аккуратно, применяя мягкое регулирование. Главное, чтобы не формировались риски. А для этого необязательно махать косой, запугивая участников рынка.

- Насколько понимаю, ЦБ намерен ограничивать распространение таких схем кредитования, в том числе рассматривает возможность введения по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок.

- Вопрос в том, как их повышать. Возможно, и надо поднимать, но при этом понимая, насколько макропруденциальные надбавки соответствуют рискам. Если их там нет, то и надбавки не должны увеличиваться. Все должно быть очень гибко.