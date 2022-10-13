. Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000 долларов сейчас нигде не найти»
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Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000 долларов сейчас нигде не найти»

Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000 долларов сейчас нигде не найти»

Анна Седокова не скрывает от поклонников проблем со здоровьем. Артистку давно мучает заболевание, из-за которого ее тело покрывается зудящими пятнами. Чтобы хоть ненадолго облегчить состояние, ей приходится колоть дорогостоящие инъекции.


Недавно Седокова стала рассказывать о болезни больше. «Сегодня моя хроническая крапивница подала мне знак. И каждый день, глотая десятки таблеток, но все равно опухая и покрываясь пятнами, я, видимо, стала чуть меньше верить в любовь и чудо», — делилась она.

Недавно болезнь отступила на небольшой срок. Но на днях Анна пожаловалась на обострение недуга. «Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола, а его, как правило, хватает на пару месяцев, любое нервное потрясение является триггером для нового приступа. И тут нужно либо оттягивать все сильными антигистаминными таблетками в львиной дозе, от которых спать хочется и силы тают. Либо укол за 1000 долларов, который сейчас нигде не найти. Но я не сдамся, я сильная, я справлюсь!» — убеждает себя 39-летняя звезда.

Позже певица добавила, что купила спасительные инъекции. «Мы их нашли. Каждый раз, когда колю их, я думаю, как живут люди, у которых нет возможности покупать лекарства за такие деньги. Я каждую секунду ценю те возможности, которые мне дала жизнь. Те возможности, на которые я работаю уже столько лет. И каждый раз, делая этот укол, я отдаю в три раза больше тем, кому это действительно нужно. И моей миссией всегда будет отдавать — еще и еще», — отмечает исполнительница.

Седокова рассказала, что у лекарства есть и побочки. «Этот шприц, купленный за большие деньги, за одни сутки может снять у тебя отек квинке, сильную аллергию... И аналогов у этого лекарства нет. Один производитель во всем мире. Но укол, спасая тебя, одновременно убивает твой иммунитет. Все временно, и это тоже», — сетует артистка.

И все же Анна удручена тем, что не все люди могут лечиться данным препаратом. «А ведь можно сделать это лекарство доступнее...» — заключила она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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