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Анна Семенович рассказала об изменах жен

Анна Семенович рассказала об изменах жен
44-летняя певица Анна Семенович рассказала, почему жены гуляют.   Артистка высказалась о том, почему замужние женщины изменяют мужьям. По словам певицы, на это есть несколько причин. Бывшая солистка группы «Блестящие» пообщалась с поклонниками, ответив на самые интересные вопросы. Анну спросили, почему замужняя женщина соглашается стать любовницей. Певица предположила, что дело в интимной жизни. «Могут быть разные варианты. Может, ей приелся секс со своим мужем. Надо его как-то разнообразить, например. Мужу подумать об этом. Может, она разлюбила, а может, всегда была такой», — ответила Семенович. Бывшая фигуристка считает, что дело в мужчине. «Может, ей хочется эмоций? Значит, муж чего-то не додает. Я считают так: от хороших мужей не гуляют. Это мое мнение», — сказала артистка в своем видеообращении.
Исполнительница никогда не была замужем. По совам поп-звезды, у нее нет желания быть чьей-то любовницей. «Вот я незамужняя и то не соглашаюсь», — заявила Анна и рассмеялась. Обладательница пышных форм пользуется успехом у мужчин. Многие поклонники предлагают певице закрутить роман. Но для нее важны взаимные чувства. «Главное, чтобы я этого хотела, чтобы этот мужчина мне нравился. Я завожу романы только с теми, кто мне нравится. Могу себе позволить!» — заверила Семенович. Артистка мечтает создать семью и стать матерью. Однако пока она не встретила достойного мужчину, от которого захотела бы родить. Для подстраховки Анна заморозила яйцеклетки. Хейтеры не дают покоя поп-звезде, заявляя, что ей давно пора обзавестись ребенком. Семенович резко отреагировала на комментарий по поводу того, что ей уже поздно становится матерью.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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