. Анна Семенович соблазняет мужчин нижним бельем
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Анна Семенович соблазняет мужчин нижним бельем

Анна Семенович соблазняет мужчин нижним бельем
Певица и ведущая Анна Семенович поделилась пикантным фото. Подписчицы обозвали дорогущую красоту певицы «мешком для картошки» и «сеткой для бабочек». Певица и телеведущая Алла Семенович, которая также участвует в создании дизайна нижнего белья, похвалилась перед подписчиками новыми моделями бюстгальтеров, один из которых совсем прозрачный. Все модели Анна, известная своим выдающимся бюстом, примеряла на себя. Поверх сарафана, конечно же. Она также опубликовала несколько фотографий, демонстрирующих эти модели «в деле».
Поклонники Анны отреагировали на показ нижнего белья неоднозначно. Кому-то белье понравилось, кто-то полез в Интернет, чтобы узнать его стоимость, и, увидев ценник в 7000 рублей, вернулся крайне возмущенным. Полные женщины, которые знают все о белье для груди большого размера, заявили, что прозрачный бюстгальтер ни на что не годится, потому как не дает поддержки. Кроме того, грудь в таком белье будет видно под одеждой, уверены они. Бюстгальтер также получил несколько весьма оригинальных прозвищ, таких как «судок, чтобы ловить рыб» или «сетка для бабочек». Подписчики сильного пола, впрочем, не были настолько привередливы. Ведь им куда интересна сама Семенович, а не качество нижнего белья.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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