. Анна Терехова первый раз за десять лет показала больную маму с молитвенником в руках
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Анна Терехова первый раз за десять лет показала больную маму с молитвенником в руках

Анна Терехова первый раз за десять лет показала больную маму с молитвенником в руках
Актриса Анна Терехова поделилась фото худенькой мамы в честь 80-летия Маргариты Тереховой. Маргарита Терехова много лет страдает от смертельной болезни Альцгеймера. Звезда советского кино живет в своем мире. Из-за коварного недуга рядом с 80-летней актрисой всегда находятся сиделки. Из родных Маргарита Борисовна никого не узнает, не разговаривает. До недавнего времени дочь и сын знаменитости не решались показывать маму публике. Мол, ее совсем не узнать. А на днях Анна Терехова все же показала, что стало с ее мамой. Дочь Маргариты Тереховой показала поклонникам, что происходит с актрисой. Последние десять лет жизни знаменитость прикована к постели. Она борется с неизлечимым заболеванием, которое уже лишило ее возможности полноценно общаться с близкими.
Об артистке заботятся несколько сиделок. Анна Терехова разместила в блоге уникальную фотографию. На ней запечатлены совсем высохшие руки Маргариты Борисовны. Актриса держит молитвослов.
Напомним, семья Тереховой никогда не жила богато. После того, как актриса тяжело заболела, близкие много денег тратят на лечение артистки и сиделок. Сын Александр и дочь Анна сделали все, чтобы их самый близкий человек доживал свою жизнь достойно. «Альцгеймер прям накатывает так мощно. Через три-четыре года ты человека не узнаешь. И говорят, что нежелательна смена обстановки. Периодически мы ее кладем в больницу, но эта перевозка… Мама лежит в этой машине и думает: «Что же происходит, куда меня везут?»» - как-то делился наследник. Напомним, неизлечимую болезнь у Маргариты Тереховой обнаружили в середине «нулевых». В 2009 и 2011 годах она еще давала интервью, но потом стала вести затворнический образ жизни, потому что постепенно утратила связь с реальностью.
# Шоу-бизнес Терехова Анна
По материалам: z-aya

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