. «Автопортрет глазами моих любовников»: Девушка попросила своих бывших поделиться фото со времён их отношений

Всё, что происходит с нами — наш жизненный опыт, даже если он был болезненным. Это касается и любовных отношений, которые так или иначе участвуют в создании портрета нашей личности.

Наверное, именно поэтому фотографка Дженни Рова создала уникальный проект, попросив своих бывших партнёров прислать ей фотографии с её изображением. Таким образом получился автопортрет женщины, глазами любивших её людей. Собственно, этот проект так и называется — «Автопортрет глазами моих любовников».

Плавание

Пейзаж

Чёрно-белый портрет

Дженни хотела создать автопортрет, сделанный другими людьми. Увидеть то, какой видели её.

Касание

Диалог

Пронзительность

Пробуждение

Дженни попросила поделиться фотографиями с её изображением своих бывших партнёров. Авторами её общего портрета стали девять человек.

Отдых

Объятие

Блаженство

Кот

Все эти фотографии захватывают 25-летний период: первый снимок был сделан, когда Дженни было 19 лет, а последний — в 45 лет.

Любовь

Инкогнито

Утро

Ветер

Этот проект можно рассматривать как биографическую работу. Сама автор хотела показать тот особенный взгляд в период, когда вы влюблены.

Праздник

Горы

Обед

Драгоценность

Солнце

Эти кадры можно рассматривать как попытку запечатлеть близость и влечение между двумя людьми в невероятно чувственный период жизни, когда ещё не знаешь, что будет дальше, но, конечно же, веришь в «и жили они долго и счастливо».