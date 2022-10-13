. Авторы A Plague Tale: Requiem просят игроков не спойлерить сюжет
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Авторы A Plague Tale: Requiem просят игроков не спойлерить сюжет

Авторы A Plague Tale: Requiem просят игроков не спойлерить сюжет


До релиза A Plague Tale: Requiem остаются считанные дни — игра станет доступна 18 октября на новых консолях и PC. В проекте разработчики продолжат историю Амиции и Гуго, которые вновь столкнутся с опасностями, но теперь на южных солнечных территориях.

Сюжет был одной из сильных сторон первой игры серии, и A Plague Tale: Requiem, похоже, не будет отставать. Разработчики выпустили обращение, в котором просят игроков не спойлерить в сети сюжет приключения A Plague Tale: Requiem, чтобы не испортить другим игрокам удовольствие от прохождения проекта. В том же сообщении создатели игры отмечают, что при получении копии проекта до даты выпуска, лучше дождаться официального дня релиза с патча первого дня, чтобы получить наилучший игровой опыт.


Напомним, сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет доступна на Xbox Series X, Xbox Series S и PC в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Авторы A Plague Tale: Requiem просят игроков не спойлерить сюжет
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