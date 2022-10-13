. Авторы Humankind объявили, что не смогут выпустить игру в Game Pass на Xbox в срок
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Авторы Humankind объявили, что не смогут выпустить игру в Game Pass на Xbox в срок

Авторы Humankind объявили, что не смогут выпустить игру в Game Pass на Xbox в срок


4X-стратегия Humankind в прошлом году стала частью подписки Game Pass. Игра была добавлена в игровой сервис только на PC, но в июне этого года разработчики объявили о планах выпустить проект на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, тоже добавив его в подписку. Релиз должен был состояться 4 ноября, но теперь создатели игры сообщают, что не успевают уложиться в ранее назначенные сроки.

Авторы Humankind сообщили, что не выпустят игру в ноябре, при этом не называя новые даты релиза:

Мы знаем, что это будет неприятно для многих из вас, но мы считаем, что эта задержка к лучшему, так как мы хотим обеспечить наилучшие возможности для консольных игроков. К сожалению, мы не в состоянии дать сроки новой даты выпуска прямо сейчас, но мы сообщим вам все, как только сможем.

Вероятно, теперь релиз Humankind состоится на приставках Xbox не раньше 2023 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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