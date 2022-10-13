. Авторы Hypercharge: Unboxed вновь намекают на релиз игры в Game Pass

Вадим Карасев





Hypercharge: Unboxed — уникальный многопользовательский шутер от первого лица, в котором предстоит играть за пластиковую игрушку. Проект уже не первый год доступен в Steam, где имеет хорошие отзывы от игроков. Разработчики давно анонсировали разработку версии для консолей Xbox, и она может оказаться в подписке Game Pass.

Еще в июне этого года появлялись слухи, что игра Hypercharge: Unboxed может появиться в подписке Game Pass. Позже известный журналист Том Уоррен говорил, что игра вполне может оказаться в подписке, а ее релиз состоится в первом квартале 2023 года на Xbox. Теперь же в Twitter разработчики Hypercharge: Unboxed проводят опрос среди своих игроков, интересуясь, хотели бы они видеть проект в Game Pass. Судя по реакции аудитории, заинтересованность релиза проекта в подписке весьма высока.





Ниже можно посмотреть геймплей Hypercharge: Unboxed в рамках одного из трейлеров.

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