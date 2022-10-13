. Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкций
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Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкций

Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкцийГендиректор Большого театра Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без обуви

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без качественной обуви. Об этом сообщает News.ru.

На расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в культуре Урин отметил, что Россия пока не может целиком отказаться от иностранных товаров. Он добавил, что раньше каждый декабрь театр подавал заявление в Минпромторг со списком всех необходимых вещей и вскоре получал их, но теперь процесс затянулся.

«К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви», — сказал гендиректор Большого театра.

Он призвал создать в Госдуме рабочую комиссию для решения вопросов закупок и импортозамещения. Депутаты одобрили его инициативу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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