. Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию

Вадим Карасев

Ваня Барзиков и Кристина Бухынбалтэ уже заказали билеты в Италию, чтобы навестить близких Крис. Как оказалось, в ноябре этого года Иван планирует развестись с Маргаритой Куксенко. Теперь есть вероятность, что он сделает предложение Бухынбалтэ, однако далеко не факт, что торжество будет проходить на Дом-2.Крис решила взять Ваню с собой из-за того, что ей понадобится скоро продлевать визу. До этого Ваня не стал ехать вместе с девушкой, так как не желал тратить средства на романтическую поездку.Однако в данный момент их отношения немного укрепились, поэтому настал момент для знакомства с родителями. Формат Дом-2 изменился и не исключено, что Бухынбалтэ забеременеет от Барзикова. В этом случае она будет просто обязана представить его своим родителям. То-то на парне от радости лица нет...Как пара поступит со своей собакой Лео пока не ясно, но они однозначно намереваются перейти на новый этап в своих отношениях. Интересно, не решит ли Барзиков соскочить с крючка в самый ответственный момент?