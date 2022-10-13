. Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию
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Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию

Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию
Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков решили приобрести билеты в Италию, чтобы навестить друзей и родственников девушки. В прошлый раз Ваня отказался от поездки, но в этот всё должно пройти гладко. Ваня Барзиков и Кристина Бухынбалтэ уже заказали билеты в Италию, чтобы навестить близких Крис. Как оказалось, в ноябре этого года Иван планирует развестись с Маргаритой Куксенко. Теперь есть вероятность, что он сделает предложение Бухынбалтэ, однако далеко не факт, что торжество будет проходить на Дом-2.

Крис решила взять Ваню с собой из-за того, что ей понадобится скоро продлевать визу. До этого Ваня не стал ехать вместе с девушкой, так как не желал тратить средства на романтическую поездку.

Однако в данный момент их отношения немного укрепились, поэтому настал момент для знакомства с родителями. Формат Дом-2 изменился и не исключено, что Бухынбалтэ забеременеет от Барзикова. В этом случае она будет просто обязана представить его своим родителям. То-то на парне от радости лица нет...

Как пара поступит со своей собакой Лео пока не ясно, но они однозначно намереваются перейти на новый этап в своих отношениях. Интересно, не решит ли Барзиков соскочить с крючка в самый ответственный момент?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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