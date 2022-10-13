. Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
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Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео

Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео


Издательство SEGA в следующем месяце выпустит долгожданную игру Sonic Frontiers. На данный момент у нее отзывы весьма неоднозначные, многим игрокам не понравилось то, что они видели в трейлерах. Тем не менее, игра выйдет в срок — 8 ноября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

В сети появляется все больше информации об игре Sonic Frontiers. Опубликовали новое видео, в котором можно видеть боевые механики в игре. Ролик длится почти 4 минуты — в нем показывают преодоление различных препятствий, сражения с врагами и боссами.


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Напомним, сейчас для Sonic Frontiers можно забрать бесплатно DLC, о чем информация представлена здесь.

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По материалам: newxboxone

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