. Больше двух миллионов пенсионеров получат специальную доплату

Ожидается повышение выплат от государства. В России продолжают дорожать многие товары. Недавно повысились цены на огурцы, а эксперты прогнозируют, что могут подскочить цены и на помидоры. Однако пенсионерам проводят индексацию пенсии. Увеличить выплаты в некоторых случаях можно даже не работая. А также минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в следующем году. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в следующем году до 23 313 рублей. Это следует из проекта городского бюджета на 2023–2025 годы. Ранее пособие составляло 21 193 рубля. Ожидается, что московскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров. Кроме того, из проекта следует, что социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период, или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Расходы бюджета на столичное здравоохранение в 2023 году составят 530,5 миллиард рублей, с учетом средств ОМС — 899,4 миллиарда рублей, пишет «Прайм».