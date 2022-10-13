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Боррель раскритиковал подчиненных из-за ситуации на Украине

Боррель раскритиковал подчиненных из-за ситуации на УкраинеГлава дипломатии ЕС Боррель раскритиковал подчиненных за неэффективность

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность. Об этом пишет Guardian.

Дипломат указал, что те не сумели предвидеть начало российской спецоперации на Украине. «Это не тот момент, когда мы собираемся послать всем вам цветы, говоря, что вы прекрасны, вы очень хорошо работаете и мы очень счастливы. Иногда я больше знал о том, что где-то происходило, читая газеты, чем читая ваши отчеты», — сказал он своим подчиненным.

«Я должен быть самым информированным парнем в мире. Реагируйте, пожалуйста, быстрее», — попросил Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Жозеп Боррель, назвавший Россию фашистским государством, такими словами обнуляет себя как дипломат. После этого официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сказал, что его начальник будто бы не употреблял таких слов, а прозвучавшее является «ошибкой переводчика».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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