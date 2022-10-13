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Что будет с Новогодними передачами

Что будет с Новогодними передачами
Недавно прошел слух что Россиян оставят без Нового года.   На днях Лев Лещенко расстроил россиян, строивших планы на празднование новогодней ночи. Певец принялся утверждать, что в этом году зрители не увидят полюбившихся им «голубых огоньков», потому что федеральные телеканалы отказались их снимать. Однако переполох, устроенный артистом, оказался ложной тревогой. Как выяснилось, Лещенко не приглашали на запись концертных программ, потому что пока проходят лишь подготовительные мероприятия, а непосредственная работа над шоу начнется не раньше конца осени. Такие планы, к примеру, у «России 1» — там намерены собрать артистов на съемки «Голубого огонька» в конце ноября – начале декабря. Новогодний концерт Первого канала запишут в середине декабря, а НТВ обещает порадовать зрителей «Квартирником у Маргулиса», а также праздничным выпуском шоу «Маска», передает Teleprogramma.pro. Однако беспокойство россиян можно понять, ведь еще в конце февраля из эфира убрали множество развлекательных программ и так и не вернули их в сетку вещания. Такая судьба постигла «Давай поженимся!», «Прямой эфир», «Модный приговор», «Судьба человека». В итоге Лариса Гузеева вынуждена была пойти работать в шоу «Голос 60+» вместо взявшего бессрочный отпуск Дмитрия Нагиева, оправившийся после болезни Андрей Малахов запустил авторскую передачу, а Борис Корчевников переименовал программу и изменил ее тематику. Ко всему прочему, состав звезд отечественной эстрады, которые развлекали зрителей в новогоднюю ночь, заметно поредел: некоторые покинули Россию, другие — отказались на время от концертов.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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