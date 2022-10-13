. Что будет в будущем 2023 году с пенсиями
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Что будет в будущем 2023 году с пенсиями

Что будет в будущем 2023 году с пенсиями
На что могут рассчитывать пенсионеры в будущем году. Индексация пенсий происходит каждый год, и следующий не станет исключением. Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, какую прибавку стоит ожидать. По словам замминистра, пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы, причем выше уровня инфляции на 2,6%. Также ожидается, что увеличение размеров пенсий состоится и в 2024 году. Но касается это только страховых выплат. «Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — цитирует Пудова РИА «Новости». Эти данные он предоставил, выступая перед депутатами Госдумы на заседании комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов. Ранее пенсионеров предупредили, чтобы при наличии кредитов они регулярно его гасили в согласии с графиком платежей. В противном случае, банки могут начать вычитать долги из пенсионных начислений. Как заявил председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский, по закону финансовые организации имеют право списывать около 50% от размера выплат. Если же половины от пенсии на хватает, имеет смысл пересмотреть договор и попросить банк уменьшить ежемесячный платеж. Иногда пенсии приходится вернуть государству. О таких случаях высказалась преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Она заявила, что некоторые выплаты зависят от ряда условий, и если последние меняются, то очень важно вовремя сообщать об этом в Пенсионный фонд. Если пенсионер не был предупрежден, что информацию о себе нужно актуализировать, или неправильное начисление произошло по вине сотрудников фонда, то лишние деньги можно оставить себе.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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