. Что такое зона комфорта, для чего она нужна и как безопасно выйти из нее

Каждый человек имеет свою зону комфорта, но часто бывает так, что для достижения определенных целей из нее нужно выйти. То есть необходимо изменить свой привычный образ жизни, чтобы добиться желаемого.

Что такое зона комфорта

Зоной комфорта называется область жизненного пространства человека, где у него имеется наименьший уровень тревожности. Там человеку всегда хорошо и спокойно. Он делает все как обычно: ходит на работу, отдыхает с друзьями, занимается со своими детьми. Пребывание в зоне комфорта – это психологическое состояние, которое вызывается чувством стабильности и определенности.

Это не отдых и не лень, а просто привычные задачи. В тех, которые вы знаете, как делать, нет ничего трудного, они обыденные и постоянные. Стоит отметить, что одно и то же действие для одного человека буде привычным, а для другого покажется настоящей катастрофой.





Для домохозяйки нет ничего трудного в том, чтобы убрать весь дом, приготовить ужин на всю семьи и разложить еду по лоточкам для детей и мужа на обед. То есть это та работа, которой она занимается ежедневно. Для водителя такси нет ничего сложного в том, чтобы проехать тысячу километров за день.

Если этих двух людей — водителя и домохозяйку — поменять местами, оба испытают стресс. Женщина не сможет так просто проехать на машине дальнее расстояние, а водителю будет трудно сообразить что-то с ужином. Получается, что у каждого человека есть своя зона комфорта.

Как выйти из зоны комфорта

Разберитесь со своими внутренними конфликтами. На протяжении пары недель проследите за тем, какую реакцию вы испытываете на конкретные запросы к вам. Как только начнете ощущать внутренний дискомфорт или раздражение, значит, вы нашли область противоречия между тем, что удобно для вас, и тем, что важно для окружения.





Не затягивайте с переходом к действиям. Установите тот круг людей, с которыми, как вам кажется, вы ощущаете себя максимально свободно. Делитесь с ними переживаниями и эмоциями, постепенно увеличивая круг доверия к себе и окружающим.

Противоположностью зоны комфорта считается зона паники. Сюда мы попадаем, если слишком резко начинаем выталкивать себя из своей привычной жизни. Тут уже повышаются риски стресса, который негативным образом влияет на эффективность. Это скорее приводит к апатии, чем к росту.

Если вы оказались в зоне паники из-за внешних обстоятельств, к примеру, вас уволили, ушла жена, не пытайтесь отвлечься. Не нужно доказывать всем, что вы на коне, что ничего не случилось – выше головы не прыгнешь, как не старайся.

Как выйти из зоны комфорта без вреда для организма

Изначально постарайтесь изменить свой привычный порядок дня. К примеру, введите на завтрак новое блюдо, начинайте ездить на работу другим маршрутом. Если вы засыпали раньше на спине, переворачивайтесь на бок.





Добавьте себе юношеской непосредственности. Вспомните, что вас радовало в детстве. Может, вы любили качаться на каруселях, бегать по лужам летом или ездить на природу с ночевкой. Сейчас самое время немного вернуться в юность.

Добавьте в жизнь немного игры. Танцуйте, пока чистите зубы. Если вы работаете дистанционно из дома, соорудите под столом детскую халабуду, работайте оттуда. Не бойтесь делать новые вещи, расшевеливайте вашу фантазию.

Часто выход из зоны комфорта кажется очень трудным. Однако это единственный путь к достижению своей цели. В силу жизненных обстоятельств каждый из нас не один раз был выкинут в зону паники. Но даже в такой ситуации вы выходили явным победителем, получая бесценный опыт. Начинайте действовать сейчас и все у вас выйдет.