. Цветет и пахнет: как правильно пересадить орхидею в домашних условиях

Чтобы орхидея все время радовала своим цветением, за ней нужен правильный уход. Есть несколько способов, которые помогут быстро и качественно пересадить ее дома и при этом не навредить цветку.

Зачем нужно пересаживать орхидею

Выделяют несколько причин, по которым орхидею необходимо пересаживать, а именно:

спустя 1-2 года после приобретения, потому что за этот период времени почва может сгнить;

когда земля долгое время остается влажной;

когда был поражен корень, а листья стали черными;

если корни вылезли за пределы горшка.

Не стоит заниматься пересадкой в том случае, если орхидея все время цветет, при этом появляются новые листья, а само растение чувствует себя комфортно. В таком виде цветок может еще пару лет простоять на подоконнике без пересадки.





После того, как орхидея начинает цвести, у нее появляется много новых корней и листьев. В основном это случается в феврале либо весной. В летнее и зимнее время цветок пребывает в состоянии покоя, поэтому его нельзя трогать.

Перед тем, как купить новый горшок для цветка, следует учитывать один важный нюанс — он должен быть на 5 см больше предыдущего. Большие горшки покупать не стоит, потому что если в нем будет много почвы, а корней мало, то со временем грунт начнет слеживаться и нарушится воздухообмен, что, в свою очередь, может привести к гибели цветка. Помимо этого, в больших горшках происходит усиление роста корней и листьев, а вот цветение замедляется.

Как пересадить орхидею в домашних условиях

Для орхидей необходимо покупать специальный горшок — он должен быть прозрачным, потому что корни способны к фотосинтезу и им нужен солнечный свет. Если цветок совсем маленький, то сначала его можно посадить в обычный пластиковый стаканчик, сделав в нем много дренажных отверстий.





Процесс пересаживания цветка заключается в следующем:

чтобы вытащить орхидею из старого горшка, потребуется полить почву водой и аккуратно достать ее;

корни нужно очистить от грязи, остатков мха и другой органики;

поместить цветок на 30 минут в теплую воду;

засохшие или сгнившие корни нужно удалить;

запутавшиеся корни следует расправить;

сушить цветок необходимо на воздухе в течение 6 часов.

Для орхидеи в магазине продается специальная почва, поэтому при покупке стоит обратить внимание на состав. Горшок с почвой необходимо поместить в горячую воду на несколько минут, чтобы субстрат пропитался ею. Можно даже оставить на всю ночь, а к утру жидкость слить. После этого горшок нужно как следует промыть, на дно высыпать дренаж, посадить растение и насыпать субстрат.

После того, как орхидею пересадили, ее необходимо поставить в тень и время от времени опрыскивать листья. Лучше всего сделать это через 5 дней после пересадки. Вносить в цветок удобрения нужно через месяц после этого. В дальнейшем орхидею можно пересаживать через 2-3 года.





Поскольку пересадка для орхидеи является настоящим стрессом, она может сбросить цветы. Именно поэтому пересаживать цветущую орхидею нельзя, нужно дождаться, пока опадут все цветочки. Исключением может быть образование гнили или появление болезни. В таком случае нужно ее сразу пересадить, причем неважно, какое это будет время. При соблюдении всех рекомендаций орхидея будет долго цвести и радовать глаз.