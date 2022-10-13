. Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте не хуже настоящего фонарика

Каких только живых существ не создала природа (как показывает практика, с фантазией у неё всё в порядке). Только вспомните, с каким интересом вы посещали зоопарк в детстве и с каким восторгом рассматривали животных, которых ранее никогда не видели. Хотите испытать эти чувства снова? Тогда фотографии удивительных светящихся созданий точно вам понравятся.

Природа наградила этих животных суперособенностью — биолюминесценцией. Она помогает им выживать, отпугивать недоброжелателей и подавать сигналы сородичам. Держим пари, вы точно удивитесь, узнав, что эти восхитительные существа живут с нами на одной планете.

Флуоресцирующий скорпион

Флуоресценция — разновидность нетеплового свечения. Может наблюдаться у различных животных и насекомых. В подавляющем большинстве случаев учёные не могут отследить механизмы её возникновения.

Светящийся кальмар

Многоножка сигмория

Аксолотль — удивительный светящийся дракончик

Аксолотль — невероятное существо, которое ни на кого не похоже. Это не взрослое животное, а личинка амбистом (хвостатых земноводных). Аксолотль может прожить всю жизнь, так и не превратившись во взрослую амфибию.

Гидроидные полипы украсили собой раковины улиток

Светящаяся личинка железнодорожного червя

Лунная медуза

Светящийся жук-щелкун

Светящиеся морские анемоны

В это трудно поверить, но анемон является животным. Да-да, это беспозвоночный хищник, который живёт под водой, прикрепляясь к кораллам.

Биолюминесцентный геккон Pachydactylus rangei

Бразильская светящаяся акула

Южноамериканская квакша в горошек — первая известная в мире флуоресцентная лягушка

Светящаяся морская черепаха Хоксбилла

Улитка-фонарик или Hinea brasiliana

Большинство разновидностей улиток способны лишь на тусклые вспышки в области головы. Что же касается Hinea brasiliana, то это создание умеет сиять подобно мощному фонарику.

Здесь вы можете посмотреть на удивительных животных, которые выглядят как монстры из фильмов ужасов.