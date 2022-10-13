. Денис Майданов и ОНФ доставили в Донбасс груз народной помощи
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Денис Майданов и ОНФ доставили в Донбасс груз народной помощи

Денис Майданов и ОНФ доставили в Донбасс груз народной помощи

Заслуженный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов и представители "Народного фронта" в ходе акции "Все для Победы" собрали и привезли в Донбасс груз народной помощи, а также новый УАЗ "Патриот".

Сбор помощи проходил в рамках акции "Всё для Победы!". Его курировал сам артист, об этом он сообщил в своем telegram-канале.


В состав народного груза вошли шины, шлемы, бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, металлоискатели, радиостанции, оптические прицелы, тактические аптечки, спальные мешки, форма и снаряжение. Все это доехало до боевых русских казаков из 6-го казачьего отдельного мотострелкового полка им. атамана Матвея Платова НМ ЛНР.

«Я благодарю вас за поддержку проекта "Народного фронта". Мы вместе с вами собрали более 14 млн рублей для шестого казачьего полка луганской народной милиции. Это наш общий вклад в сохранение их жизней», - отметил Майданов.

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По материалам: uposters.ru

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