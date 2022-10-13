. Депутат Федоров предложил продлить срок отпуска в связи со смертью родственника
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Депутат Федоров предложил продлить срок отпуска в связи со смертью родственника

Депутат Федоров предложил продлить срок отпуска в связи со смертью родственника

Срок отпуска, который предоставляется в связи со смертью близкого родственника в другом регионе или за границей, нужно увеличить с пяти до семи дней. С таким предложением выступил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает в четверг RT.

В издательстве ознакомились с копией письма депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем он указал, что, согласно действующим нормам, гражданин может получить отпуск продолжительностью до пяти календарных дней без сохранения зарплаты, если у него умирает близкий родственник.

Однако, по мнению Федорова, такого отпуска может не хватить, к примеру, если человек умер, находясь в другом регионе или вовсе за рубежом. Политик отметил, что в таких ситуациях гражданин может потратить лишнее время на поездку и поиск билетов для нее.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения срока отпуска без сохранения заработной платы с пяти до семи дней в случае, если смерть близкого родственника работника наступила в другом субъекте Российской Федерации или в другом государстве», — заявил депутат в своем обращении.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», после введения визовых ограничений для граждан РФ властями Финляндии, россияне все еще смогут попасть на территорию страны по нетуристическим въездным документам, например, для похорон родственника, прохождения уже начатого в Суоми курса лечения или в рабочих целях.

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По материалам: pnp.ru

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