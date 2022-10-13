. Дочку Анастасии Заворотнюк атаковал маньяк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна призналась, что она просто в ужасе. 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк попала в неприятную ситуацию. Модель рассказала, что подверглась нападению, но не физическому, а виртуальному – ее личную страницу в соцсети атаковали боты. Звездная наследница была настолько шокирована появлением в комментариях подозрительных подписчиков, забросавших ее однотипными сообщениями, что решила на время закрыть свой аккаунт от посторонних.Анна заподозрила, что за атакой стоит некий человек, который ее недолюбливает, но затруднилась сказать, кто именно. «Не понимаю, что происходит последние несколько дней. Ко мне добавляются вот такие вот люди, у которых одна подписка и один подписчик, то есть явно абсолютно – это бот. С какими-то странными именами, которые мне фигачат одинаковые комментарии. И я не понимаю, кто это делает и зачем. Я не понимаю, для чего это, но я, наверное, в ближайшее время закрою страницу, потому что у меня никогда такого не было. Я слышала про атаки ботов, но не сталкивалась. Не думала, что у меня есть какие-то враги в этом плане», – пожаловалась дочь звезды «Моей прекрасной няни».