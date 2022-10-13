. Елена Захарова похвасталась своей фигурой в бикини

46-летняя актриса Елена Захарова поделилась пикантным фото с отдыха. Многие звезды российского шоу-бизнеса уже вернулись из отпусков и вновь приступили к делам. Актрисе сериала «Кадетство» посчастливилось совместить отдых и работу. Сейчас Елена находится в Турции, где стоит прекрасная погода. «Благодаря своей профессии я на несколько дней оказалась в удивительно красивом месте. Здесь очень уютно, вкусно и невероятно отзывчивый персонал, прекрасная анимация для взрослых и детей. Будем мечтать вернуться сюда», — рассказала актриса о своих впечатлениях. Елена также опубликовала более откровенный кадр. Она показала себя в розовом бикини.Фолловеры порадовались за Захарову и пожелали ей отличного отдыха. «Красота! И вы на фоне моря хороши!», «Лена, вы удивительная, уникальная, замечательная актриса. В вас сочетается яркий талант и природная красота!», «Обожаю море. Благодать и умиротворение. Хорошо вам отдохнуть и набраться сил!», «Вы вдохновляете и мотивируете, на вас хочется смотреть и любоваться», — написали пользователи.