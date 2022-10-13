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Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО

Еще один мобилизованный погиб в зоне СВОМобилизованный житель Свердловской области погиб в зоне проведения спецоперацииНачало событий в новости Власти в России впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе СВО на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб еще один россиянин, призванный в рамках частичной мобилизации — житель города Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на призвавший россиянина военкомат.

«Факт подтвержден», — приводит издание слова представителя военкомата.

Супруга Бизяева опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором уточнила, что мужчина погиб 10 октября.

«Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Бизяев Евгений Валерьевич, наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный, наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг», — написала она.

Первое время военкомат не подтверждал смерть военнослужащего, всю информацию о судьбе Бизяева его семья узнавала из социальных сетей и от сослуживцев мужчины. «Пока никаких новостей официальных нет, только то, что его сослуживцы рассказали», — рассказывала «Ленте.ру» родственница Бизяева, Анастасия.

Ранее власти в России впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе СВО на Украине — подтвердилась информация о гибели пятерых человек из Челябинской области.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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