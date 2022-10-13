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Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за химоружия

Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за химоружияЕвросоюз продлил на год санкции против России по обвинению в применении химоружия

Евросоюз на год продлил санкции в отношении физических и юридических лиц из России, которых обвиняют в распространении и применении химического оружия. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

В настоящее время действуют ограничительные меры в отношении 15 физических и двух юридических лиц (одна организация из России, другая — из Сирии). Их активы заморожены, пересекать границу стран ЕС им запрещено.

Пятеро из них связаны с властями Сирии, еще четверо считаются причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных считают причастными к отравлению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. 22 августа его доставили в клинику Берлина, местные специалисты которой заявили, что обнаружили в организме россиянина отравляющее средство «Новичок». После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва это отрицает.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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