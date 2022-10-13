. Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift
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Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift

Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift


Игра Floppy Knights из подписки Game Pass несколько месяцев назад получила обновление с русской локализацией. После перевода игры на дополнительные языки, разработчики обещали радовать игроков новым контентом. Одно из крупных обновлений уже доступно — оно получило название Graveyard Shift.

Апдейт Graveyard Shift для игры Floppy Knights уже вышел. Он распространяется бесплатно и добавляет в игру новую историю, уровни испытаний, биом и 16 новых карт. С обновлением игрокам предстоит в Floppy Knights отправиться к Королю Призраков.

Стоит сказать, что это обновление не последнее. Разработчики в конце года намерены выпустить еще один апдейт с новыми уровнями, новыми картами и неким «сюрпризом». Игра Floppy Knights все еще остается в подписке Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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