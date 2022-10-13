. Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift

Вадим Карасев





Игра Floppy Knights из подписки Game Pass несколько месяцев назад получила обновление с русской локализацией. После перевода игры на дополнительные языки, разработчики обещали радовать игроков новым контентом. Одно из крупных обновлений уже доступно — оно получило название Graveyard Shift.

Апдейт Graveyard Shift для игры Floppy Knights уже вышел. Он распространяется бесплатно и добавляет в игру новую историю, уровни испытаний, биом и 16 новых карт. С обновлением игрокам предстоит в Floppy Knights отправиться к Королю Призраков.

Стоит сказать, что это обновление не последнее. Разработчики в конце года намерены выпустить еще один апдейт с новыми уровнями, новыми картами и неким «сюрпризом». Игра Floppy Knights все еще остается в подписке Game Pass.

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