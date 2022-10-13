. ФСБ назвали ответственного за теракт на Крымском мосту

Появились первые задержания виновных в подрыве моста. У российских властей не было сомнений, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Сегодня этот факт подтвердила и Федеральная служба безопасности, которая назвала имя организатора громкого преступления. По сообщению ведомства, ответственный за теракт — глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также установлены 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Подготовка велась несколько месяцев. Еще в августе бомбу отправили из Одессы в Болгарию. «Контроль за передвижением взрывчатки по всему маршруту осуществлял сотрудник ГУР Минобороны Украины», — отметили в ФСБ. Напомним, поначалу сообщалось о пяти жертвах трагедии, вчера стало известно, что погибли четверо — среди них семья блогеров и арбитражный судья. Все они по роковой случайности ехали на легковых автомобилях рядом со злосчастным грузовиком, начиненным взрывчатым веществом. На днях президент России Владимир Путин обсудил трагедию на заседании Совета Безопасности. Он был настроен очень решительно, отметив, что подобные преступления не останутся без ответа. «Киевский режим давно использует террористические методы. РФ не допускают к расследованию преступлений, связанных с подрывом «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Оставлять без ответа преступления такого рода уже невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на нашей территории ответы России будут жесткими», — подчеркнул глава государства, упоминая и другие инциденты.