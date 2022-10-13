. Гастарбайтерам не везде разрешат управлять автобусами и такси

Кабмин утвердил допустимую долю мигрантов, которые могут трудиться в различных отраслях экономики в 2023 году

В России станет больше ограничений для найма гастарбайтеров на предприятия. В Приморском крае в лесозаготовительной отрасли смогут трудиться только 20 процентов приезжих, а в грузоперевозках — 10 процентов. В некоторых регионах водить автобусы и такси разрешат только гражданам России. В Краснодарском крае и в Дагестане только половину строительных рабочих можно будет нанимать из-за рубежа. Об этом говорится в постановлении Правительства № 1751 от 3 октября 2022 года, которое вступает в силу 13 октября. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Выращивать овощи и рубить лес

В 2023 году на предприятиях, выращивающих овощи, половина сотрудников могут быть иностранцами. Ограничение осталось таким же, как в 2022 и 2021 годах. Но в Приморском крае допустимая доля гастарбайтеров снизится до 40 процентов. А в Удмуртской Республике овощи будут выращивать только граждане России. Зато в Астраханской и Волгоградской областях вообще не будет ограничений — агропредприятия могут набрать из гастарбайтеров весь коллектив. В этом году такое исключение сделали только для Астраханской области.

Сохранятся квоты в лесоводстве и лесозаготовке — на эти предприятия, как и сейчас, разрешат брать 50 процентов мигрантов. Но в 2023 году снизят квоту для Приморского края до 20 процентов. В компаниях, обрабатывающих древесину, производящих изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, а также в оптовой торговле деревом и лесоматериалами по-прежнему половина сотрудников могут быть приезжими. На мебельных фабриках ограничений в найме гастарбайтеров нет.





Самая высокая квота — в строительстве

В строительстве максимально допустимая доля мигрантов — 80 процентов. Эта квота не меняется несколько лет. Но в Краснодарском крае в этом году ее снизили до 60 процентов, а в следующем уменьшат до 50 процентов. Такой же лимит установят для строительных компаний Дагестана. При этом в Москве, Бурятии, Амурской области ограничений по привлечению гастарбайтеров в строительство нет и не будет в 2023 году.

Останется прежней доля гастарбайтеров в продаже спиртного и сигарет. В специализированных магазинах, торгующих водкой, вином, пивом и табачными изделиями, 15 процентов сотрудников могут быть с иностранным паспортом.

А вот работать в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах мигрантам будет запрещено, как и сейчас.

В транспортной сфере будет больше россиян

Существенные изменения в 2023 году ждут транспортную сферу. Многим предприятиям придется сделать выбор в пользу сотрудников с российским гражданством. В большинстве регионов квота сохранится на нынешнем уровне. В сухопутных пассажирских и грузовых перевозках 24 процента работников могут быть приезжими.

Но в Удмуртии и Краснодарском крае со следующего года на работу водителями пассажирского городского и пригородного транспорта смогут устроиться только граждане РФ. Таксистами мигрантов тоже не возьмут. А в Краснодарском крае им запретят заниматься грузоперевозками.

Новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте. «На сегодняшний день это запрос общества, — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Приоритет следует отдавать российским работникам».

Она отметила, что сегодня иностранная рабочая сила стоит не так дешево, как раньше. Отдельные регионы, например Краснодарский край, установили дополнительные требования к предприятиям, нанимающим приезжих. Там действует правило, что при ввозе иностранцев нужно обеспечить им зарплату не ниже средней в отрасли. Это позволяет защитить российских работников. «Если заработная плата равна у мигрантов и россиян, то работодатель предпочтет взять на работу местных жителей», — пояснила Бессараб.

Постановление вступает в силу 13 октября, но новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Минтруду поручили подготовить разъяснения по применению новых норм. А предприятия до конца декабря должны привести численность иностранных работников в соответствие с квотами.