Геймплей SIGNALIS показали в новом трейлере, игра выйдет в Game Pass в октябре
Сегодня, 07:55 Вадим Карасев
Хоррор на выживание SIGNALIS должен выйти в подписке Game Pass в день релиза — уже 27 октября. Проект будет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.
К скорому релизу SIGNALIS разработчики опубликовали новый трейлер. Он рассказывает о геймплее, который ждет игроков. В проекте игрокам предстоит исследовать сюрреалистический мир ретротехнологий в роли Эльстер, которая ищет своего потерянного партнера и свои потерянные мечты. В игре будут ужасающие существа, сложные головоломки и глубокий сюжет.
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Стоит отметить, что еще на этапе разработки игра SIGNALIS смогла получить немало наград на различных выставках.
По материалам: newxboxone