. Главному управлению спецпрограмм Президента разрешили сбивать беспилотники
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Главному управлению спецпрограмм Президента разрешили сбивать беспилотники

Главному управлению спецпрограмм Президента разрешили сбивать беспилотники

Объекты мобилизационного значения будут охранять по-новому. Такой федеральный закон от 14.07.2022 № 336-ФЗ вступает в силу 13 октября.

Так, управление будет устанавливать специальные зоны для объектов мобилизационного значения и утверждать перечень вещей и грузов, которые нельзя туда проносить или провозить.

Кроме того, управление сможет пресекать попытки беспилотных аппаратов пролететь над такими объектами. Для охраны можно будет применять физическую силу, специальные средства, оружие, военную и специальную технику.


Самих сотрудников управления будут отбирать строже. Теперь они должны проходить психофизиологические обследования и процедуру оформления допуска к гостайне.


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По материалам: pnp.ru

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