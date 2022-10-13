. Главному управлению спецпрограмм Президента разрешили сбивать беспилотники

Объекты мобилизационного значения будут охранять по-новому. Такой федеральный закон от 14.07.2022 № 336-ФЗ вступает в силу 13 октября.

Так, управление будет устанавливать специальные зоны для объектов мобилизационного значения и утверждать перечень вещей и грузов, которые нельзя туда проносить или провозить.

Кроме того, управление сможет пресекать попытки беспилотных аппаратов пролететь над такими объектами. Для охраны можно будет применять физическую силу, специальные средства, оружие, военную и специальную технику.





Самих сотрудников управления будут отбирать строже. Теперь они должны проходить психофизиологические обследования и процедуру оформления допуска к гостайне.



