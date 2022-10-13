. Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми
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Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми

Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми

Анжела Перл посоветовала 14 октября 2022 года провести время со своими родными и близкими, пообщаться с ними. Даже старым знакомым можно о себе напомнить. А в середине дня рекомендуется восстановить свое душевное равновесие. Вероятно, появятся новые идеи, которые можно будет воплотить в реальность.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этот день могут возникнуть всякого рода соблазны, причем противостоять им будет не столь легко, как обычно. Сначала может показаться, что для достижения целей и трудиться не нужно. Однако на самом деле придется прилагать максимум усилий. Рекомендуется запастись терпением и не рисковать. Также Овнам в этот день не стоит идти кому-то на уступки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот день обещает быть довольно спокойным, и никаких особенных событий произойти не должно. Вероятны удачные совпадения, которые поднимут настроение. Рекомендуется пообщаться с родными. Это пойдёт на пользу. Также Тельцы могут получить ответы на давно интересующие их вопросы. Это поможет даже составить планы на будущее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день Близнецы могут совершать необдуманные поступки, о которых потом будут жалеть. Однако при этом в самых опасных ситуациях они смогут взять себя в руки и противостоять им. Близнецы смогут найти то средство, которое не доведет до точки кипения в отношениях с окружающими. Также в этот день не стоит общаться с людьми, которые постоянно недовольны жизнью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день окажется не ровным, но довольно интересным. Интуиция поможет в том или ином деле и подскажет, как лучше всего действовать правильно. Раки без труда смогут найти общий язык со всеми окружающими и даже наладят отношения с теми, с кем было напряжение. Также представится возможность решить давние проблемы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если хочется добиться результатов, то важно действовать решительно. Причем не стоит полагаться на кого-то, а только на свои силы. В этот день даже проверенные и давние партнеры могут подвести. Так как творческий потенциал на высоте, то можно браться за новые дела. А фантазия поможет продвинуться в любом направлении. Но серьезных нагрузок следует избегать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этот день Девам не стоит переоценивать себя и свои силы. Они способны на многое, да и удача им улыбается. Но спортивные тренировки в этот день лучше отложить. Эмоциональный фон в этот день не слишком стабильный. Даже с близкими людьми могут возникнуть недопонимания. В этот день рекомендуется подумать над планами на будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день окажется довольно беспокойным. Весы могут попасть в сложные и даже запутанные ситуации. Правильный выбор сделать будет не столь легко, как хотелось бы. Что бы в этот день не сделали Весы, родные все равно об этом узнают, это нужно понимать. Есть вероятность того, что придется взять деньги в долг.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что день окажется нелегким, Скорпионы смогут пройти испытание на прочность. Люди, которые недавно были союзниками и понимали их, в этот день будут проявлять недопонимание, поэтому многие планы вообще изменятся. Но какие бы трудности не выпали на судьбу Скорпионов, они смогут со всем справиться. Найдется человек, который не подведет, и именно он будет не просто хорошим партнером, но и верным другом. Важные решения рекомендуется отложить на вторую половину дня. В этот период будет легче понять, что делать и как.


Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День окажется плодотворным. Утро подходит для решения самых важных вопросов, поэтому откладывать их нельзя. И время тратить зря не стоит. Потом придется жалеть о медлительности. День отлично подходит для поездок. Вероятны новые интересные знакомства в дороге. А некоторые Стрельцы и вовсе получат довольно хорошие новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день у Козерогов появится шанс добиться многого. Но при этом важно действовать быстро, иначе конкуренты воспользуются ситуацией и опередят. Также рекомендуется не бояться экспериментировать и рисковать в каких-то вопросах. В этот день можно браться за новые интересные дела. А смена обстановки пойдёт только на пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день могут возникнуть некоторые проблемы. Но найдутся люди, которые помогут их преодолеть. Старые друзья напомнят о себе, встреча с ними будет приятной. Рекомендуется провести время со своей второй половинкой и расслабиться в конце дня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этот день Рыбы могут быть в чем-то разочарованы. С документами может возникнуть путаница. В этот день не рекомендуется брать на себя какую-то ответственность. Если старые знакомые что-то посоветует, то лучше прислушаться. Все дела лучше решить в первой половине дня. А в конце рекомендуется хорошенько расслабиться и отдохнуть.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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